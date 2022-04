110 anni di Modena: il corteo dei tifosi è un'esplosione di amore

Un fiume gialloblù ha percorso questa sera il centro di Modena, partendo da piazza Grande, per celebrare il compleanno della storica società di viale Monte Kosica. I 110 anni dalla fondazione della squadra cittadina è capitato in un periodo particolarmente favorevole quest’anno, dati i successi della squadra allenata da mister Tesser si trova ancora saldamente in vetta alla classifica.

Le bandiere, i fumogeni, i cori, lo stare insieme questa sera aveva un significato tutto nuovo, oltre a quello più scontato del semplice festeggiamento di un compleanno; questa sera, nell’aria densa di fumo, di colore giallo e di voci, si poteva leggere una pagina di liberazione dopo anni tristi in cui il boccone è stato molto spesso amaro. Lo sfogo della gioia che un tifoso vorrebbe sempre esprimere è arrivato questa sera per celebrare la società che fa battere il cuore a migliaia di tifosi: il caro, vecchio, Modena.