Corticella - Carpi 2 - 0 | I biancorossi chiudono male, ma sono terzi

Il Carpi chiude la regular season con l'undicesima sconfitta del torneo sul campo del Corticella, che già aveva battuto i biancorossi al "Cabassi" con lo stesso punteggio di 2-0. Una sconfitta indolore, perchè quelle dietro in classifica non hanno fatto meglio, Forlì e Ravenna escono addirittura dalle prime cinque. Ai playoff a sorpresa, ma con indubbi meriti i toscani del Real Forte Querceta e lo stesso straordinario Corticella di oggi. E così, nonostante una prestazione davvero incolore, il Carpi si ritrova terzo quasi "senza volerlo", al termine di un match giocato nel peggiore modo possibile. Non un buon modo di chiudere il campionato "regolare", nè di ripagare i tanti tifosi presenti nella periferia bolognese che hanno "ammirato" una squadra vuota, statica, senza energie e senza idee plausibili, neanche in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo, per mettere in difficoltà la squadra rivelazione del girone D. Perchè oltre agli indubbi demeriti dei biancorossi, è giusto e doveroso sottolineare la prestazione della matricola bolognese, che centra con merito la diciassettesima vittoria stagionale e una prestigiosa semifinale playoff sul campo della Pistoiese. Chiaro che ci vorrà ben altro Carpi fra sette giorni contro i toscani del Real Forte Querceta (imbattuti al "Cabassi" lo scorso 26 febbraio), ammesso e non concesso che i "playoff" servano effettivamente a qualcosa per ottenere una corsia preferenziale in caso di posti vacanti in serie C.

Poco da raccontare da parte biancorossa. Carpi spettatore e Corticella primattore. Non si è salvato nessuno. La squadra non è neanche "scesa in campo", tanto da far usare pure un termine forte al radiocronista ufficiale del club. Sintesi efficace, il Carpi "ha fatto schifo".

I due gol, uno per tempo. Al 21' Campagna approfitta di un difettoso intervento della difesa carpigiana, girando in porta un pallone proveniente da destra sul quale Balducci non è stato impeccabile. Al 40' Corticella in dieci, rosso per Ferraresi per fallo da ultimo uomo su Sall. Nella ripresa nessuno si è accorto dell'inferiorità numerica dei bolognesi, che hanno legittimato il successo al 33' con una bella azione combinata che porta al tiro vincente Tcheuna, che scarica un terrificante sinistro sotto la traversa, bruciando qualsiasi possibilità di intervento al portiere biancorosso. Un 2-0 limpido ed indiscutibile che condanna il Carpi, se non altro, ad una serena valutazione della pessima prestazione del "Biavati". Tocca a Contini trovare la chiave giusta per mettere in campo un "undici" in grado di tornare a sorridere.