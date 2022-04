Corticella - Virtus Castelfranco 1 - 0 | Terza sconfitta consecutiva per i biancogialli

Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Castelfranco che cade in casa della capolista Corticella, rimasta così al primo posto nonostante la vittoria del Castenaso secondo. I biancogialli hanno venduto cara la pelle, rimanendo in partita per tutto il primo tempo e provando anche qualche buona azione, poi al 67’ è arrivata la rete che ha deciso il risultato segnata da Girotti e a quel punto la Virtus non è stata più capace di recuperare.