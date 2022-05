Corticella - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Tutto rimandato allo spareggio

Ancora in bilico il destino del Cittadella Vis Modena che questo pomeriggio ha pareggiato in terra bolognese contro il Corticella e dovrà giocare lo spareggio in programma per martedì 24 maggio a Budrio alle ore 18. Il match sarà nuovamente contro il Corticella e chi ne uscirà vincente avrà la promozione in Serie D.

Nel match giocato questo pomeriggio sono partiti bene gli uomini di Salmi innescando subito il solito Trombetta che si fa anticipare. Continua a macinare gioco la formazione ospite che al 21’ trova il vantaggio con Iori che dalla distanza la mette nell’angolino basso. Il Corticella cresce solo nel finale di primo tempo, creando un po’ di scompiglio nella difesa del Citta con Magliozzi su calcio da fermo.

All’intervallo i modenesi sono in vantaggio, poi nella ripresa Chiossi e compagni sfiorano più volte il raddoppio, ma al 69’ sono o padroni di casa ad approfittare della girandola di cambi per trovare il pareggio con Girotti che di testa la mette in rete sugli sviluppi di un corner. Non succede più nulla, con le due squadre ormai stanche dopo l’intesa gara e tutto è rimandato a martedì.