Corticella - Cittadella Vis Modena 2 - 0 | Sconfitta per i ragazzi di Salmi nello spareggio

Sconfitta per il Cittadella negli spareggi dei play off giocati a Budrio contro il Corticella. I bolognesi hanno seguito il Fya Riccione trovando la promozione in Serie D, mentre i modenesi dovranno ora affrontare la fase nazionale dei play off che come prossimo impegno vedono i ragazzi di Salmi scendere in campo domenica 29 maggio alle 16.30 in casa del Pomezia.

Nel match giocato ieri, il Citta è partito subito bene, trovando il solito Trombetta pericoloso, ma la difesa del Corticella era sempre attenta. E’ cresciuta poi col passare dei minuti la compagine bolognese che si è fatta sotto con Campagna e Girotti, ma Chiossi è riuscito a salvare la porta. Nei minuti di recupero del primo tempo, il Corticella ha poi trovato il vantaggio al 47’ con Menarini direttamente da calcio di punizione.

Sembra che il Citta possa rimediare perché, prima di entrare negli spogliatoi, i bolognesi rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Chmangui. Ad inizio ripresa ha provato quindi a buttarsi in avanti il Citta, senza però riuscire a mettere in vera difficoltà gli avversari che al 56’ hanno trovato il raddoppio su calcio di rigore con Oubakent e la partita praticamente finisce così, sul 2-0 per il Corticella.