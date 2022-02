Corticella - San Felice 2 - 2 | Un punto d'oro per i giallorossi

Grandissimo risultato del San Felice che ferma la capolista a domicilio e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. A passare in vantaggio sono proprio i giallorossi al 18’ con Del Mastio che sblocca il risultato e mette la partita in discesa per i suoi, poi i modenesi resistono quasi tutto il primo tempo, ma al 42’ viene concesso un rigore ai padroni di casa, trasformato da Oubakent.

Rinvigoriti dal pareggio ottenuto, i bolognesi entrano in campo determinati nella ripresa e al 48’ trovano il gol che ribalta il risultato con Negri. Il San Felice però non molla mai e dieci minuti più tardi riacciuffa la capolista con il solito Veratti che regala un punto preziosissimo e inatteso ai suoi.