Cosenza - Modena 1 - 2, le pagelle | Super Manconi, Strizzolo gol e Abiuso esordio da sogno

Squadra in casa

Squadra in casa Cosenza

Ecco le pagelle di Cosenza-Modena 1-2:

COSENZA (4-2-3-1) Micai 5; Rispoli 6, Venturi 5.5, Fontanarosa 5.5, D’Orazio 6; Zuccon 6 (83′ Preszelik s.v.), Calò 6; Marras 6.5 (62′ D’Urso 6), Voca 6 (62′ Viviani 6), Mazzocchi 5.5 (68′ Arioli 5.5); Tutino 7 (83′ Crespi s.v.).

MODENA (4-3-1-2) Gagno 6; Oukhadda 5.5, Zaro 6.5, Pergreffi 6, Ponsi 6 (80′ Cotali s.v.); Palumbo 6.5, Gerli 6 (80′ Gargiulo s.v.), Magnino 6; Tremolada 6.5 (90’ Falcinelli s.v.); Manconi 7.5 (90’ Silvestri s.v.), Strizzolo 7 (46′ Abiuso 7).

MIGLIORI TODAY

STRIZZOLO 7 - E’ sempre lui a togliere le castagne dal fuoco. Parte molto in sordina, poi quando serve sbuca e firma il pareggio. Viene poi sostituito ad inizio ripresa da Abiuso.

MANCONI 7.5 - Un’altra bella prestazione. Come Strizzolo non si vede nei primi minuti, poi tutte le azioni pericolose nascono da lui. Fornisce indirettamente l’assist per Strizzolo e poi regala una palla magnifica a Palumbo che però spreca. C’è di nuovo il suo zampino anche nella rete del 2-1 firmata poi da Abiuso. Attualmente sembra imprescindibile.

ABIUSO 7 - Entra, debutta in Serie B con la maglia della sua città e segna la rete della vittoria. Meglio di così non si poteva chiedere.