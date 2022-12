Crema - Carpi 1 - 1 | Un pari che sa di sconfitta

Il Carpi proprio non riesce a fare il salto di qualità. Fuori casa è la brutta copia della squadra che macina punti ed...avversari al Cabassi. Anche a Crema la storia si è ripetuta puntuale. Non inganni il risultato finale (1-1), a volte un pareggio è peggio di una sconfitta, anche se significa secondo posto in solitaria a cinque lunghezze dalla vetta. Al "Voltini" è andata proprio così.

I biancorossi di Bagatti, trovato immediatamente il vantaggio (al 5') con una bella conclusione di Beretta, non la chiudono mai e si cullano di avere già in tasca i tre punti per rimanere nella scia della capolista Giana Erminio. Il Crema però combatte, resta prima in 10 e poi in 9 per un doppio (sacrosanto) cartellino rosso, ma non si dà per vinto, fino a mettere il Carpi in difficoltà ed a punirlo a 6' dal novantesimo con Brero.

La partita si mette subito in discesa per la squadra di Bagatti. Palla recuperata da Sall che vede e serve Beretta, grande conclusione dal limite, nulla da fare per Aiolfi. Siamo appena al 5' e sembra tutto facile. Ci prova poco dopo pure Arrondini, stavolta il portiere di casa non si fa sorprendere. Carpi in superiorità numerica al 23'.

Fallo di Vavassori da ultimo uomo, l'arbitro non ha esitazioni, rosso diretto. Il Carpi si siede, in sostanza non si rende mai pericoloso, sono i padroni di casa a farsi vivi con un paio di calci piazzati - di Ricozzi e Recino - a scaldare le mani a Kivila nel freddo pomeriggio del "Voltini". La gara resta aperta, anche se dopo il secondo giallo (a Ricozzi) tutto sembra pendere dalla parte del Carpi, che spreca lo 0-2 con Stanco e Beretta che impegnano Aiolfi in un doppio intervento.

Al 39' della ripresa il pareggio che beffa la squadra di Bagatti. Da Bignami a Recino, traversone per la girata di testa di Brero che trova l'1-1. E così per il Carpi altri due punti persi in trasferta. Domenica prossima al Cabassi arriva il Ravenna, ringalluzzito dal successo in rimonta nel derby col Forlì.