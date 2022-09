Cremonese - Sassuolo 0 - 0, le pagelle | Bene Ferrari, ottimo esordio per Laurienté

Squadra in casa

Squadra in casa Cremonese

Ecco le pagelle di Cremonese-Sassuolo 0-0:

CREMONESE (3-5-2): Radu 6.5; Aiwu 6, Chiriches 6, Lochoshvili 5.5; Ghiglione 6, Pickel 6 (83' Ciofani s.v.), Zanimacchia 6 (62' Castagnetti s.v.), Escalante 5.5, Valeri 5 (62' Quagliata s.v.); Okereke 5 (75' Buonaiuto s.v.), Dessers 6 (75' Tsadjout s.v.).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli s.v.; Toljan 6, Erlic 6.5, Ferrari 7, Rogerio 6; Frattesi 6.5 (75' Harroui s.v.), Lopez 6.5, Thorstvedt 6.5 (55' Henrique s.v.); Laurientè 7 (82' Alvarez s.v.), Pinamonti 6.5, Kyriakopoulos 6 (75' Ayhan s.v.).

MIGLIORI TODAY

LAURIENTE’ 7 - E’ arrivato da quattro giorni in neroverde ed è già il migliore in campo. Tanto impegno, corsa, velocità e potenza. Sfoggia due bei cross che non vengono però sfruttati allora cerca la gloria personale, ma trova Radu ad opporsi.

FERRARI 7 - Non si rischia praticamente niente in difesa e il merito è anche e soprattutto del solito Ferrari che dimostra sempre più solidità nelle retrovie.