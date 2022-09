Cremonese - Sassuolo 0 - 0 | Terzo pareggio consecutivo per i neroverdi

Ancora un pareggio per i neroverdi e primo punto conquistato in campionato per la Cremonese. Il match non decolla mai veramente, anche se ad inizio ripresa sono i ragazzi di Dionisi ad avere la possibilità di passare in vantaggio.

IL MATCH - Passano solo tre minuti e Pinamonti ha sulla testa la prima occasione della partita su cross del nuovo arrivato Laurienté, ma il pallone termina di poco fuori. Cresce poi la Cremonese che deve cercare i primi punti in Serie A e al 15’ Zanimacchia viene servito da Dessers, ma anche in questo caso il pallone termina fuori di un soffio. Sono i padroni di casa a fare la partita, ma i neroverdi controllano bene e provano qualche ripartenza. Al 34’ vantaggio per i grigiorossi con Dessers, ma il gol viene poi annullato per fuorigioco. Nei minuti finali del primo tempo è il Sassuolo a farsi vedere di più e al 43’ Lopez viene servito da Pinamonti davanti a Radu, ma incredibilmente sbaglia la conclusione. Riparte con vivacità il secondo tempo e al 50’ Laurienté arriva al cross dalla destra per Kyriakopoulos che, appostato sul secondo palo, strozza troppo il tiro e manda clamorosamente fuori. Risposta di Dessers al 52’ con una bella giocata che termina sull’esterno della rete. Un minuto più tardi gol annullato per fuorigioco a Pinamonti che ci riprova poi al 61’, ma questa volta trova Radu pronto a parare. Prova a spingere il Sassuolo e al 68’ è Laurienté a mettersi in proprio e a tentare il tiro dal posizione defilata, ma la gran botta viene intercettata da Radu. Ancora impegnato il portiere di casa al 72’ quando è Frattesi ad arrivare al tiro. Non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel (83' Ciofani), Zanimacchia (62' Castagnetti), Escalante, Valeri (62' Quagliata); Okereke (75' Buonaiuto), Dessers (75' Tsadjout). A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Bianchetti, Sernicola, Afena-Gyan, Acella, Milanese. All.: Massimiliano Alvini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (75' Harroui), Maxime Lopez, Thorstvedt (55' Matheus Henrique); Laurientè (82' Alvarez), Pinamonti, Kyriakopoulos (75' Ayhan). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Pairetto di Nichelino

NOTE: ammoniti Thorstvedt, Tsadjout.