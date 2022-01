Sassuolo, Dionisi: "Oggi bravi a non rilassarci, dovremo confermarci"

Mister Dionisi è soddisfatto al termine del match del ‘Castellani’ ma ora chiede continuità: “Abbiamo fatto tanto e concesso poco. Loro non mollavano mai e ripartivano sempre. Sapevamo che sarebbe stata difficile e ci ricordavamo com’era finita l’andata (1-2 per l’Empoli al 92’, ndr). Siamo stati bravi a non rilassarci e rimanere in partita, non siamo sempre stati così brillanti quindi dovremo confermarci nella prossima partita. Raspadori è bravo ed è un giocatore di personalità. Questo ruolo è nelle sue corde, da quella posizione in avanti può giocare benissimo, mette in condizione tutti i compagni di far risaltare le proprie qualità. Oggi era importante saper difendere da squadra e siamo stati più bravi del solito perché l’Empoli crea tanto. Berardi è forte e ha piena libertà; è al di sopra di tutti e i compagni lo sanno perché è determinante e spesso la palla va a finire dove è lui ma non è un caso. Peccato che sarà squalificato per la prossima, ma prima o poi sarebbe successo. Dovremo giocare senza di lui e dimostrare di essere comunque squadra. Per me la crescita sarebbe fare un risultato positivo nella prossima perché è difficile in questo campionato e per la squadra che siamo riuscire a dare continuità. Dovremo essere bravi a recuperare energie e mettere la testa giusta per muovere la classifica il più possibile”.