Modena, Tesser: "La sosta non ci deve deconcentrare, domani attenti alle ripartenze"

E’ già vigilia di campionato per i canarini che domani ospiteranno il Grosseto per la prima giornata del girone di ritorno pochissimi giorni dalla sfida contro il Pontedera che ha portato l’undicesima vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Tesser. L’allenatore gialloblù, come di consueto, ha presentato la sfida parlando degli avversari e della condizione dei suoi giocatori: “Mi aspetto di trovarmi di fronte a una squadra bassa, sarà una partita impegnativa; dovremo gestire molto bene la parte tattica ma anche l’intensità di gioco. Troveremo spazi stretti, una squadra bloccata e sarà importante evitare le loro ripartenze perché hanno esterni e attaccanti velocissimi. E’ una partita impegnativa, bisogna avere il massimo rispetto, come per tutte le partite. Anche all’andata ci hanno fatto soffrire, ci vuole massima concentrazione - ha detto mister Tesser -“.

“Dovremo giocare la nostra partita in modo da non avere nessun rimpianto. Dovremo essere molto bravi nella circolazione di palla, senza frenesia ma con velocità, precisione tecnica e pochissimi errori. Sarà importante per conquistare qualche spazio tra le linee. Non dovremo trovarci mai a metà strada, loro giocano dal basso e sono propositivi e compatti con tutta la squadra che accompagna l’azione. Serviranno massima serietà e concentrazione, cattiveria e determinazione, più di loro che sicuramente ne avranno tanta domani”.

Nessuna novità dagli infortunati: “Non ci sarà nessun recupero dall’infermeria per questa partita, non ne vale la pena perché Silvestri e Giovannini si stanno allenando ma non li vogliamo rischiare mancando pochissimo alla sosta, ci ritroveremo tutti insieme con l’anno nuovo. Potranno esserci però alcuni cambi, devo vedere chi ha recuperato meglio da domenica. Chi va in campo deve stare bene al 100%, oggi abbiamo avuto solo una mezzoretta per la parte tattica della partita, parlerò con chi ho visto più stanco e in base a quello sceglierò la formazione”.

Dopo la grande striscia di risultati e di prestazioni, secondo l’allenatore gialloblù c’è ancora possibilità di migliorarsi: “Siamo a un buon livello, abbiamo fatto alcune partite molto belle, ma abbiamo anche fatto degli errori, dovremo cercare per esempio di trovare continuità nell’ambito della stessa partita. Tutte le squadre possono andare in sofferenza e anche noi, ma bisogna gestire meglio quei momenti e migliorare il fraseggio e la circolazione di palla. Sono soddisfatto, la squadra è prima con 45 punti e non avevo mai fatto questi numeri in Serie C. La squadra ha trovato da un po’ di tempo continuità e buon gioco, ha sofferto nella prima parte di campionato e si è ricompattata facendo bene, il mio voto è altissimo e domani sarà ancora più alto se vinceremo”.

Un rischio potrebbe arrivare dal pensieri della sosta che comincia giovedì: “Spero non ci sia rilassamento per la sosta, è un fattore umano e vale per tutti, ma quello che ci stiamo giocando è molto importante quindi i ragazzi sanno che devono tenere alta la concentrazione e non devono mollare nulla. Li ho visti belli concentrati”.

Sulla formazione che scenderà in campo ci sono ancora dubbi: “Ogunseye ha fatto due spezzoni e li ha fatti bene, ma bisogna valutare chi è fuori da tanto e ha una mole fisica di un certo tipo, non bastano due spezzoni; però loro hanno difensori molto importanti fisicamente quindi potrebbe essere la partita per Ogunseye davanti insieme ad Azzi. Pergreffi rientra dall’inizio, ha fatto trenta minuti buoni domenica e penso sia pronto. Tremolada cercava tanto il gol, anche se a lui piace soprattuto fare gli assist. Ci provava da un po’ e sono contento che l’abbia trovato, soprattutto mentalmente sono sfumature che aiutano i giocatori. Lui ha un grande tiro e lo deve sfruttare anche un po’ di più piuttosto che cercare l’imbucata. Domani potrebbe essere la sua partita per cercare il tiro. Mosti è da valutare, ha qualche strascico dall’infortunio, è una risorsa importante però non metterò insieme lui e Ogunseye per non mettere due giocatori non ancora al top”.