Eccellenza, Castelvetro: arrivato il nuovo ds Diego Bartoli

E’ arrivato il Castelvetro il nuovo Direttore Sportivo, ma si tratta in realtà di un ritorno per Diego Bartoli che è stato presentato ieri al suo arrivo: “A spingermi a tornare sono stati la voglia di far bene e la voglia di rivalsa verso un progetto iniziato che si era dovuto fermare. Ora sono tornato in campo e spero di fare bene ripartendo da dove mi ero fermato. Non c’è niente da migliorare, c’è solo da continuare a lavorare sul percorso fatto fino ad ora dal mister, dai ragazzi e dalla società, aggiustando e prendendo le misure; non c’è niente da stravolgere. La base è ottima e non sarei tornato se non ci fosse un progetto ambizioso sul lungo termine. Il progetto è pluriennale e questo è stato chiarito subito dalla società che vuole fare un percorso importante. Abbiamo un gruppo che vale la pena di valorizzare perché non ha ancora espresso tutto il suo potenziale”.