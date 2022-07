Modena, Rivetti alla squadra: "Vi auguro di creare un bel gruppo"

In occasione dell’amichevole contro il Castelvetro, sono saliti a Fanano Carlo Rivetti, l’ad Matteo Rivetti e il ds Vaira. Il Presidente ha poi rivolto un discorso alla squadra, seguito da un grande applauso: “La squadra è importante, avere una squadra forte dà buone garanzie. Però credo che la cosa più importante sia il gruppo, perché ti dà quella marcia in più per ottenere risultati che non sono alla tua portata; quando si lavora tutti insieme, si è un’orchestra, allora i risultati arrivano. Io sono tranquillo e sereno. La società è sempre con voi e con gli organi tecnici. Lo abbiamo dimostrato anche l’anno scorso quando all’inizio c’è stato qualche problema, ma il risultato non è tutto: è tanto, è importante, ma è più importante fare bene il proprio lavoro e solo così i risultati arrivano. Cominciamo col piede giusto che aiuta tanto e vi auguro una buona annata e di fare un bel gruppo. Dai ragazzi! Dai Gialli!”