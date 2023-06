Eccellenza, Cittadella: confermato capitan Covili

Il Cittadella Vis Modena conferma ancora per una stagione Maicol Covili. Il giocatore sarà alla sua quarta stagione consecutiva con la maglia del club di via delle Suore che combatterà ancora una volta per cercare la promozione in Serie D. Ecco il comunicato ufficiale:

“La società Cittadella Vis Modena è lieta di annunciare che Micol Covili sarà un giocatore della prima squadra anche nella stagione 2023 - 2024. Capitano nelle tre stagioni precedenti, faro del centrocampo e punto di riferimento per tanti compagni. Per lui è la quarta stagione consecutiva con la maglia del Citta! In bocca al lupo per questa nuova stagione, la società è molto contenta di andare avanti insieme!”