Eccellenza, colpo di scena al Cittadella: esonerato Cattani

Con un comunicato ufficiale la società modenese miltante in Eccellenza ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Francesco Cattani. Il compito di portare la squadra almeno al secondo posto ora è passato a Stefano Paraluppi. Di seguito la nota del club:

"La società Cittadella Vis Modena comunica ufficialmente che il Signor Francesco Cattani è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima squadra. Per questo finale di campionato, la guida tecnica della Prima squadra del Cittadella è stata affidata al Signor Stefano Paraluppi che già ricopriva importanti incarichi nel settore giovanile.

I collaboratori e Dirigenti della Società rivolgono a Francesco Cattani un grande Ringraziamento per l'impegno e l'energia dedicati al progetto ed un enorme in bocca al lupo per il suo futuro calcistico e personale. Al neo mister Paraluppi rivolgiamo il nostro pieno supporto per questo finale di stagione ed un grosso in bocca al lupo".