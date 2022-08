Cittadella, Cattani: "Il gruppo deve diventare la forza della squadra"

Il Cittadella è partito per il ritiro di Pievepelago dopo i primi giorni di lavoro in città; mister Cattani ha presentato il lavoro fatto fino ad ora: “I primi due giorni a Modena sono stati utilizzati come momento di attivazione e di lavoro soft, adesso in ritiro il contesto aiuta molto per raddoppiare l’allenamento giornaliero: al mattino svolgiamo la parte atletica e a pomeriggio quella tattica. Il gruppo sta rispondendo molto bene, ho già trovato risposte importanti, ma ho anche tanti dubbi perché non conosco ancora bene tutti i giocatori. Credo che il gruppo debba diventare la forza della squadra, conta per un’altissima percentuale per ottenere i risultati. Questo ritiro è stato fortemente voluto da me e dalla società che ci ha messo in condizione di venire in questo contesto”.

Domenica il Citta affronterà la prima amichevole stagionale contro il Livorno per chiudere il ritiro: “Dall’amichevole mi aspetto risposte da un punto di vista di atteggiamento e di approccio alla partita, credo di avere un gruppo di ragazzi abituati a lavorare in un certo modo; da un punto di vista tecnico tattico non ho grandi aspettative, prenderò quello che viene. Ho giocatori esperti e sicuramente risponderanno in maniera positiva”.