Eccellenza, piovono conferme in casa Cittadella Vis Modena

Arrivano ancora conferme in casa Cittadella dove, in seguito a capitan Covili, sono arrivate anche le notizie della permanenza nella società di via delle Suore di altri due giocatori importanti della rosa che sarà guidata nella prossima stagione da mister Salmi.

Si tratta di Gabriele Boilini, calciatore classe 1991, che disputerà la quarta stagione con la maglia della società modenese e di Alan Vernia, anche lui alla quarta stagione. La società, con un comunicato ufficiale, ha espresso soddisfazione e fatto l’in bocca al lupo ai due giocatori.