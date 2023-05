Eccellenza, Cittadella: in panchina torna mister Salmi

Cambio in panchina a Cittadella dopo la delusione del mancato secondo posto. Alla guida della prima squadra torna Francesco Salmi, già al Citta nella scorsa stagione. Ecco il comunicato ufficiale: “La società Cittadella Vis Modena è lieta di annunciare che Francesco Salmi guiderà la prima squadra per la stagione 2023-2024. Per il mister si tratta di un gradito ritorno perché è già stato seduto sulla panchina della società di Via Delle Suore nella stagione 2022-2023. Annata che ha visto la squadra vincere il proprio girone del Campionato di Eccellenza.

Si ringrazia Stefano Paraluppi per il suo operato nelle ultime quattro giornate della stagione appena conclusa. Mister Paraluppi ha dimostrato serietà, professionalità e dedizione. Un ringraziamento speciale va a lui da parte di tutta la famiglia del Citta. La società Comunica inoltre che Bob Fantazzi è stato confermato come Direttore Sportivo della Prima Squadra per la stagione 2023-2024”.