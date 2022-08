Eccellenza, Cittadella: il sindaco di Pievepelago fa visita alla squadra in ritiro

Nel corso del ritiro di Pievepelago, il Cittadella ha ricevuto il saluto del sindaco Corrado Ferroni che ha visitato la squadra salita in Appennino per continuare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza. La società cittadina ha voluto ringraziare il primo cittadino per la visita e l’amministrazione comunale per l’accoglienza riservata. L’inizio del campionato è previsto per il 28 agosto, anche se la data non è ancora definitiva e si attende la stesura del calendario di Serie D prima di procedere con la compilazione del calendario di Eccellenza.