Eccellenza, Coppa Italia 'Minetti': solo due modenesi su sette hanno passato il primo turno

Sono solo due le squadre modenesi che hanno passato il primo turno della Coppa Italia ‘Minetti’, giocato ieri in serata. La Pieve Nonantola è uscita sconfitta a causa di un autogol dal match casalingo contro i bolognesi dell’Anzolavino ed è uscita dalla competizione. Anche il Real Formigine è già fuori dai giochi dopo aver perso per 2-1 in casa conto il Rolo: i verdeblù sono passati in vantaggio al 15’ con Caselli, poi i reggiani hanno pareggiato al 26’ con Fofana e infine Lari al 75’ ha ribaltato il risultato.

Sconfitta anche per la Modenese in casa del Sasso Marconi: Zabre ha portato avanti i bolognesi al 30’, i modenesi hanno avuto l’illusione di potercela fare all’86’ quando Lusvarghi ha pareggiato, ma all’88’ Casarini ha riportato avanti i suoi eliminando la squadra di mister Paganelli. Ha guadagnato l’accesso ai trentaduesimi di finale invece la Vignolese vincendo nel derby contro il Cittadella: il match è terminato per 3-0 con le reti di Barbolini al 65’, Cipriano al 70’ e Uhunamure al 93’. Passaggio del turno anche per la Virtus Castelfranco che ha battuto di misura il Castelvetro con un rigore trasformato da Zito al 61’.