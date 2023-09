Eccellenza, Girone A: grande attesa per la prima giornata

Vigilia di campionato per le squadre del Girone A di Eccellenza che domani giocheranno la prima giornata, tutte in contemporanea alle 15.30. Sono tante le pretendenti ai primi posti che si sono rinforzate durante l’estate e sono pronte a darsi battaglia sul campo a partire proprio da domani.

Saranno sei le reggiane impegnate, cinque le modenesi, tre le parmensi, due le piacentine e due le bolognesi. Si parte già con quattro derby che saranno il modenese La Pieve Nonantola-Real Formigine, i reggiani Correggese-Fabbrico e Montecchio-Brescello Piccardo, infine il parmense Salsomaggiore-Fidentina.

La nuova società formata dalla fusione di Vignolese e Castelvetro, Terre di Castelli, giocherà in casa dell’Agazzanese mentre il Cittadella Vis Modena, che ha inglobato la Modenese, ospiterà il Faro Coop. Grande attesa anche per il Colorno che partirà in casa contro la Bagnolese.

Il Rolo ospiterà invece i piacentini del Nibbiano&Valtidone, infine la Virtus Castelfranco, dopo una stagione di alti e bassi lo scorso anno, partirà tra le mura amiche per affrontare lo Zola Predosa. Ora non resta che attendere per vedere le diciotto contendenti all’opera.