Eccellenza, Girone A: tre modenesi per le prime posizioni

Parte con l’anticipo tra Zola Predosa e Real Formigine la quindicesima giornata di Eccellenza: uno scontro per la salvezza tra due squadre che attualmente rimangono appena sopra la zona play out in scena alle 16 in terra bolognese.

Domenica il Cittadella è chiamato a tornare alla vittoria dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio in campionato, per non rischiare di compromettere il primo posto in classifica. La trasferta però non sarà semplice in casa di un’Agazzanese che a sua volta deve tornare a fare punti.

La Virtus Castelfranco, forte della terza posizione in classifica, andrà in casa della Bagnolese, ultima con due punti per un (quasi) testacoda. La Pieve Nonantola sarà a sua volta in trasferta in casa della Fidentina per uno scontro salvezza. Terre di Castelli cerca invece di ritrovare il secondo posto ospitando il Salsomaggiore.

Sugli altri campi si giocheranno Brescello Piccardo-Nibbiano&Valtidone, squadre che lottano per tornare in corsa per il secondo posto; Correggese-Colorno, con i reggiani secondi e i parmensi in corsa per provare a migliorare la classifica; sarà derby tra Fabbrico e Montecchio, infine scontro salvezza tra Faro Coop e Rolo.