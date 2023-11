Eccellenza, Girone A: Citta in casa della Correggese

Sarà Agazzanese-Salsomaggiore ad aprire la tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza sabato alle 15. Domenica in campo le modenesi con una sfida importante per la Cittadella che sarà sul campo di una Correggese costruita per vincere ma attualmente arretrata rispetto ai modenesi in classifica.

Match per allontanarsi dalla zona play out invece tra Colorno e Real Formigine, mentre la Virtus Castelfranco vuole continuare a risalire la classifica provando a vincere nella trasferta di Fabbrico. Scontro direttissimo per la salvezza tra Faro Coop e La Pieve Nonantola, infine Terre di Castelli vuole tornare alla vittoria ospitando il Montecchio.

Sugli altri campi si giocheranno poi Bagnolese-Rolo, con i padroni di casa ancora ultimi a soli due punti, poi Brescello Piccardo-Zola Predosa e Fidentina-Nibbiano&Valtidone. I match della domenica sono in programma per le ore 14.30.