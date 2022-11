Eccellenza, Girone A: salto in avanti della Modenese che vince contro la capolista

Prima caduta per la Virtus Castelfranco in campionato, ma il primato in classifica non è ancora a rischio. Ad essere riuscita dove nessun altro prima era riuscito, è stata la Modenese che ha vinto di misura e che è in forte crescita, ad un passo dall’uscire dai play out.

A inseguire la capolista a soli quattro punti c’è ora il Cittadella in solitaria dopo la vittoria di ieri per 4-0 nel derby con la Vignolese. Gli uomini di Cattani hanno approfittato del pareggio per 3-3 nel big match tra Borgo San Donnino e Agazzanese, scavalcando entrambe le potenze con un balzo solo. Sale vertiginosamente anche La Pieve Nonantola che dopo la vittoria nell’anticipo contro l’Arcetana è ora a soli quattro punti dal Borgo San Donnino, al quinto posto in classifica.

Segue il real Formigine a tre lunghezze dagli amaranto dopo il pareggio ottenuto ieri in casa del Rolo in uno scontro diretto da metà classifica. E’ tornato alla vittoria il Colorno in casa del Nibbiano&Valtidone, continua con i risultati positivi invece la Piccardo che si è imposta in casa contro il Sasso Marconi.

Hanno pareggiato per 2-2 Castelvetro e Campagnola, ma ci sarà probabilmente una vittoria a tavolino per i modenesi a causa di una irregolarità dei reggiani sui giovani in campo. Nelle retrovie Castellana Fontana e Anzolavino si sono annullate sullo 0-0; hanno pareggiato anche Boretto e Fidentina per 1-1, lasciando così le ultime posizioni sostanzialmente invariate, tranne che per l’avanzamento della Modenese.