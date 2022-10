Eccellenza, Girone A: la Virtus non molla la vetta, prima vittoria per la Vignolese

Non molla la Virtus Castelfranco che prosegue la sua marcia in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza dopo aver vinto ieri in casa contro la Fidentina che non riesce ad uscire dalla zona rossa della classifica. Si è portato al secondo posto assoluto il Borgo San Donnino dopo la vittoria contro i modenesi del Castelvetro, approfittando del pareggio ottenuto dal Cittadella in casa del Rolo: i modenesi di mister Cattani sono stati così sorpassati dai biancazzurri parmensi.

Importante vittoria del Colorno nello scontro diretto contro l’Agazzanese che è stata raggiunta dai gialloverdi al quarto posto con 16 punti a testa, a sole due lunghezze dal Cittadella terzo e sei dalla vetta. Rimane stabile a metà classifica insieme al Rolo il Real Formigine che ieri ha conquistato un buon punto sul campo del Sasso Marconi, tenendo così i bolognesi dietro di due punti. Continua la striscia positiva la Piccardo Traversetolo che, dopo la vittoria di ieri in casa contro l’Anzolavino, si è portata a dieci punti insieme al Campagnola che ha condannato in questa ottava giornata la Modenese al penultimo posto.

Ultimo è rimasto invece il Boretto, che ha pareggiato nell’anticipo del sabato contro La Pieve Nonantola, decisa a rimanere fuori dai pericoli e per il momento stabile a metà classifica. Prima vittoria per la Vignolese che prova a ripartire dopo i tre punti d’oro strappati ieri in casa del Nibbiano&Valtidone che continua a navigare in brutte acque. Situazione complicata anche per il Castellana Fontana che ha perso in casa contro l’Arcetana.