Eccellenza, Girone A: quattro potenze in vetta, male tante modenesi

Non molla nessuno in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza dove quattro potenze inanellano vittorie senza sbagliare un passo e piegando ogni volta gli avversari. Si tratta di Cittadella Vis Modena, Borgo San Donnino (una di queste due, o entrambe, settimana prossima dovrà per forza cedere essendoci lo scontro diretto), Colorno e Virtus Castelfranco.

Tutte e quattro si trovano a 12 punti e ieri hanno vinto rispettivamente contro Modenese (che rimane così ferma ad un punto), Boretto, Arcetana e Campagnola. A seguire si trova l’Agazzanese a 10 punti dopo la vittoria esterna ottenuta contro una Piccardo Traversetolo in difficoltà in questo avvio di stagione, ferma a tre punti.

Buono invece l’avvio del Real Formigine che ieri ha pareggiato in casa della Fidentina dopo un match vivace terminato per 2-2 che è valso il secondo punto in stagione per i granata parmensi. I granata modenesi de La Pieve Nonantola sono rimasti ancora fermi ad un punto dopo la sconfitta di ieri maturata in casa del Sasso Marconi che è salito così a sei punti insieme al Campagnola.

A sette si trova invece il Castelvetro, partito ancora in maniera altalenante, ma corsaro ieri sul campo del Nibbiano&Valtidone che è rimasto a quattro punti al pari dell’Anzolavino, vincente ieri in casa contro la Vignolese che, dopo l’ennesima sconfitta, ha fatto saltare la panchina di Giardina. Ad un punto insieme ai rossoverdi si trova anche la neopromossa Castellana Fontana che ieri ha perso in casa dal Rolo, salito a sette punti.