Eccellenza, Girone A: una sola sconfitta per le modenesi

Continua a delinearsi sempre più la classifica del Girone A di Eccellenza che ieri ha visto la dodicesima giornata in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione. In vetta rimane saldamente la Virtus Castelfranco, ancora vincente per 3-2 sul campo del Sasso Marconi che rimane invece a metà classifica.

Non molla l’inseguimento l’Agazzanese che rimane a sei punti di distanza dopo la vittoria nel derby sul campo del Castellana Fontana che non riesce a uscire dalla zona rossa. Al terzo posto rimangono appaiate Borgo San Donnino e Cittadella dopo aver vinto in casa rispettivamente contro Vignolese e Arcetana; i rossoverdi modenesi rimangono quindi in zona play out, mentre l’Arcetana rimane di tre punti fuori.

Continua a darsi da fare per rimanere alle spalle delle prime il Real Formigine che vince sul campo del Boretto condannandolo all’ultimo posto. Buon pareggio tra Castelvetro e La Pieve Nonantola, entrambe a metà classifica, con la prima che ha messo a segno un altro passettino verso al salvezza e la seconda che invece si è tolta anche la soddisfazione di staccare il Colorno, sconfitto ieri nel bel derby giocato in casa della Piccardo Traversetolo: i gialloneri si sono portati a distanza dalla zona play out, mentre i gialloverdi si stanno staccando sempre più dalle prime.

Lo scontro salvezza tra Modenese e Fidentina è finito con un punticino a testa che non cambia molto la classifica, mentre il Rolo ha ottenuto un successo nel derby contro il Campagnola che è rimasto così risucchiato dalla zona rossa. Infine il Nibbiano&Valtidone ha trovato un’importantissima vittoria in casa contro l’Anzolavino in uno scontro salvezza decisivo per il prosieguo del campionato.