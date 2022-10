Eccellenza, Girone A: Virtus Castelfranco a punteggio pieno, il Citta insegue

Ha mantenuto la testa della classifica la Virtus Castelfranco con la sesta vittoria consecutiva nel Girone A di Eccellenza: ieri i biancogialli hanno avuto la meglio nel derby casalingo contro il Real Formigine che aveva fermato la settimana prima il Colorno. Proprio i gialloverdi hanno avuto ancora una piccola battuta d’arresto non riuscendo ad andare oltre al pareggio per 3-3 in casa contro la Vignolese che trova invece il suo secondo punto in campionato su una campo molto difficile.

Riprendono a macinare vittorie anche Cittadella e Borgo San Donnino dopo il pareggio nello scontro diretto: i modenesi si sono imposti per 3-1 sul campo del Boretto, mentre i parmensi hanno vinto in casa per 2-0 contro un ostico Rolo. Rimane fermo a dieci punti il Castelvetro che ha perso di misura in casa della neopromossa Castellana Fontana; si mantiene invece a galla La Pieve Nonantola che ha ottenuto una vittoria per 1-0 nello scontro diretto giocato in casa di una Modenese sempre più in difficoltà nonostante il cambio in panchina.

Cerca di uscire dai bassifondi anche la Piccardo che ha trovato la seconda vittoria tra le mura amiche nell’anticipo del sabato nel derby contro una Fidentina che rimane a tre punti avendo ottenuto fino ad ora solo tre pareggi. Ancora un passo falso per il Nibbiano&Valtidone che ha perso in casa contro un’ottima Arcetana, mentre cerca di farsi largo nei piani alti l’Agazzanese che ieri ha vinto per 3-2 in casa dell’Anzolavino. Infine è finita per 2-2 la contesa tra i bolognesi del Sasso Marconi e i reggiani del Campagnola.