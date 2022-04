Eccellenza, Girone A: il Citta si gioca tutto all'ultima, Modenese ancora in bilico

Archiviato il turno infrasettimanale di campionato per il girone A di Eccellenza che si sta avviando al termine con alcune posizione invariate, in particolare quelle che contano per la promozione. Infatti sia Cittadella che Colorno hanno trovato la vittoria, rispettivamente contro Rolo e Salsomaggiore, rimanendo separate da un solo punto in vetta alla classifica in favore dei modenesi.

Si giocheranno tutto all’ultimo quindi le due squadre che hanno tenuto un ritmo altissimo nell’ultima parte di campionato, con botta e risposta continui. Ancora tutto aperto per la Modenese che ha trovato solo un pareggio in casa della SanMichelese, due squadre che hanno appena cambiato allenatore e che stanno lottando per la salvezza, anche se i biancoverdi sono ormai destinati ai play out.

Sorpasso dell’Agazzanese sul Campagnola dopo lo scontro diretto vinto dai piacentini per 2-1, mentre l’Arcetana ha chiuso il campionato in bellezza (dal momento che domenica avrà il turno di riposo), vincendo per 2-0 in casa della Piccardo Traversetolo. Ancora sconfitto il Bibbiano San Polo già retrocesso nel match giocato in casa della Fidentina che si è imposta per 3-0. Infine il real Formigine ha fornito ancora un prova di forza vincendo, seppur di misura, in casa contro il Nibbiano&Valtidone.