Eccellenza, Girone A: ancora imbattuta la Virtus, bene il Real Formigine

Decima giornata del Girone A di Eccellenza e Virtus Castelfranco che vince la nona partita stagionale rimanendo saldamente in testa alla classifica con 28 punti, ancora imbattuta. Ieri i biancogialli si sono imposti in casa della Piccardo Traversetolo che è tornata alla sconfitta e a soli tre punti dalla zona rossa. A cinque punti dalla vetta, al secondo posto assoluto, rimane il Borgo San Donnino che ha però solo pareggiato contro l’Arcetana, mentre si avvicina l’Agazzanese che ha vinto in casa di un Nibbiano&Valtidone in grave difficoltà e terzultimo in classifica.

Torna alla vittoria il Cittadella che rimane quarto dopo aver battuto il Castelvetro nel derby modenese, mentre nell’altro derby il Real Formigine si è imposto di misura in casa della Modenese: i verdeblù rimangono così incollati alle prime, mentre i gialloblù rimangono ultimi con soli quattro punti in dieci giornate. Torna alla vittoria il Colorno che sale insieme al Formigine a 19 punti e si impone per 2-1 in casa contro l’Anzolavino ancora invischiato in zona play out al pari della Fidentina che ha perso ieri per 2-0 in casa del Sasso Marconi.

Sta impressionando invece la neopromossa La Pieve Nonantola che dopo una partenza complicata, ha trovato il giusto ritmo e dopo la vittoria di ieri in casa del Rolo è salita a 17 punti. E’ tornata invece alla sconfitta dopo due vittorie la Vignolese che ha perso lo scontro diretto in casa del Castellana Fontana che ha così superato in classifica in rossoverdi. Infine, nel derby salvezza reggiano, il Boretto ha avuto la meglio sul Campagnola portandosi al penultimo posto e scavalcando la Modenese, mentre i rosanero sono tornati nella zona critica della classifica.