Eccellenza, Girone A: Virtus e Citta perdono terreno

Il Borgo San Donnino vince in casa in rimonta nel testacoda contro il Campagnola e vola in vetta allungando su Cittadella (sconfitto in casa nel derby contro La Pieve che torna a fare punti) e su Virtus Castelfranco sconfitta in casa del Colorno che di misura si impone per non figurare solo come comparsa in questo finale di campionato.

L’Agazzanese viene fermata invece sul pari per 2-2 in casa della Modenese, mentre la Piccardo perde tra le mura amiche contro un ottimo Castelvetro che fa 3-1. Punti pesanti per il Castellana Fontana nelle retrovie: i piacentini in casa vincono per 4-0 contro il Real Formigine, mentre la Vignolese trova la vittoria che vale l’uscita dai play out in casa del Boretto.

Anzolavino scavalcato e ora penultimo dopo la sconfitta nell’anticipo del sabato nel derby giocato in casa del Sasso Marconi; pareggio a reti inviolate per Nibbiano e Fidentina che muovo leggermente la classifica. Infine il Rolo vince per 2-0 il derby diventato scontro diretto per la salvezza contro l’Arcetana.