Eccellenza, Girone A: pari per Citta e Virtus

E’ sempre più vicino alla promozione il Borgo San Donnino dopo aver vinto lo scontro diretto in casa dell’Agazzanese per 1-0. Le inseguitrici, ormai fuori dai giochi per la vetta, continuano a frenare: il Cittadella non è andato oltre il pareggio in casa della Vignolese che è rimasta appena fuori dalla zona play out; la Virtus Castelfranco invece ha pareggiato a reti inviolate in casa contro la Modenese dopo una partita priva di emozioni.

I biancogialli rimangono a quattro punti dal secondo posto ma le partite sono sempre meno, mentre i gialloblù rimangono a cinque punti dalla salvezza e si dovrà sperare in un miracolo. E’ rimasto al quinto posto il Real Formigine dopo la bella vittoria in rimonta in casa contro il Rolo; il Sasso Marconi ha vinto di misura lo scontro di metà classifica contro la Piccardo Traversetolo. Importante in chiave salvezza invece la netta vittoria della Fidentina che si è imposta per 4-0 contro un Boretto tornato a vedere i fantasmi della retrocessione diretta.

Sempre più inguaiato il Campagnola dopo la sconfitta interna per 0-3 contro il Castelvetro; Nei guai anche l’Anzolavino che perso lo scontro direttissimo contro il Castellana Fontana. Arcetana e La Pieve Nonantola hanno pareggiato rimanendo ancora in lotta per la salvezza; infine Colorno e Nibbiano hanno pareggiato: il punto serve solo ai piacentini per muovere appena la classifica.