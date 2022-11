Eccellenza, Girone A: la Virtus si fa riprendere in vetta dal Borgo San Donnino

Il calcio è un gioco senza regole quando si tratta di risultati: per esempio può capitare che l’ultima vinca con la prima. Ebbene è proprio ciò che è successo nel Girone A di Eccellenza dove il Boretto, fanalino di coda in grave difficoltà, ha sconfitto in casa la Virtus Castelfranco che ha perso le ultime tre e si è fatta raggiungere in vetta alla classifica dal Borgo San Donnino che ieri ha battuto l’Anzolavino per 1-0.

Non ne hanno approfittato invece Cittadella e Agazzanese che nel big match di giornata hanno chiuso sul 3-3 dopo una rocambolesca gara piena di emozioni. Alle spalle delle prime rimane in agguato il Real Formigine, che ha vinto sabato nell’anticipo in derby in casa del Castelvetro, a trenta punti insieme a La Pieve Nonantola che ha vinto l’altro derby modenesi di giornata contro una Vignolese che non riesce a rilanciarsi e rimane in zona play out.

Si sono fatte trovare pronte anche Piccardo Traversetolo, vincente contro il Nibbiano per 1-0, e il Colorno che ha ricominciato a macinare punti in casa del Castellana Fontana. Sconfitta casalinga invece per la Modenese che non riesce a trovare la continuità giusta per togliersi dalla zona rossa, perdendo contro il Sasso Marconi. Stesso discorso per la Fidentina che è uscita sconfitta dal campo del Rolo per 2-1. Il derby reggiano tra Arcetana e Campagnola è invece terminato 4-0, con i rosanero che continuano a rischiare in zona play out.