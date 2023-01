Eccellenza, Girone A: in vetta è corsa a due

Si è aperto il divario tra le prime due in classifica nel Girone A di Eccellenza e le inseguitrici. Ieri infatti Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco hanno vinto in rimonta i rispettivi scontri diretti casalinghi contro Cittadella Vis Modena e Agazzanese. I biancazzurri parmensi e i biancogialli modenesi sono ancora divisi da tre punti, mentre il Citta è rimasto addirittura a 11 punti dalla vetta, 12 per i piacentini.

Colorno e Real Formigine non hanno cambiato la loro posizione al quinto e sesto posto, separate solo due punti, dopo il pareggio nello scontro diretto di ieri. Si è avvicinata invece la Piccardo dopo aver vinto nell’anticipo del sabato contro il Rolo. E’ salito a metà classifica il Castelvetro che ha vinto meritatamente dopo una partita rocambolesca in casa del Boretto che è così rimasto in zona play out.

Continua a scivolare La Pieve Nonantola che ha perso anche in casa del Castellana Fontana: i piacentini hanno staccato così il Campagnola ancora in ultima posizione dopo la sconfitta subita sul campo del Nibbiano&Valtidone che è uscito dalle sabbie mobili per un punto.

Fuori per gli scontri diretti a favore anche la Modenese che è tornata a vincere nel 2023 e lo ha fatto contro la diretta concorrente Arcetana, sorpassandola in classifica. Ha ottenuto un punto per muovere la classifica la Vignolese sul campo del Sasso Marconi, mentre la Fidentina ha vinto lo scontro diretto con l’Anzolavino portandosi in rampa di lancio per cercare di raggiungere la salvezza.