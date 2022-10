Eccellenza, Girone A: decima vittoria per la Virtus, bene anche il Citta

Per quanto possano fare le inseguitrici, non c’è nessuna possibilità che la vetta del Girone A di Eccellenza possa essere messa in discussione al momento, con la Virtus Castelfranco che ieri ha vinto la sua decima partita su undici giocate e ancora nessuna sconfitta. La vittima di giornata è stata il Nibbiano&Valtidone che ora si trova addirittura al terzultimo posto dopo un inizio di campionato veramente deludente.

Al secondo posto in solitaria è rimasta l’Agazzanese che ha vinto ancora contro il Boretto per 3-2, lasciando i reggiani ultimi con solo sei punti. Passando al terzo posto in classifica troviamo il Borgo San Donnino che non è andato oltre il pareggio con un Real Formigine sprecone, al pari del Cittadella Vis Modena che invece ha vinto per 2-0 in casa del Campagnola, ancora alle prese con la zona play out.

Grande vittoria invece della Pieve Nonantola che, battendo di misura la Piccardo Traversetolo, ha raggiunto Real Formigine e Colorno al quinto posto con venti punti: i gialloverdi parmensi hanno pareggiato per 3-3 contro il Sasso Marconi, staccato di cinque punti al sesto posto. I gialloneri parmensi invece sono rimasti due punti sopra alla zona play out.

Sta risalendo la china di gran carriera la Vignolese che, dopo la vittoria di ieri contro il Rolo, si trova ora ad un passo dall’uscita dai play out, mentre Fidentina e Castellana Fontana, pareggiando per 2-2, sono rimaste nel limbo tra zona rossa e salvezza. Sta cercando di uscire dai guai la Modenese cha ha vinto la sua seconda stagionale in casa dell’Anzolavino in uno scontro salvezza importantissimo per il prosieguo della stagione. Infine il Castelvetro si è portato a metà classifica vincendo in casa dell’Arcetana e raggiungendo gli avversari di giornata in classifica.