Eccellenza, Girone A: bene Virtus e Citta, guai per la Modenese

Ancora un botta e risposta tra Virtus Castelfranco e Borgo San Donnino. I biancogialli hanno vinto nell’anticipo di sabato sul campo del Real Formigine con un gol all’ultimo secondo, i biancazzurri hanno risposto 24 ore più tardi battendo il Rolo in rimonta con doppietta di Delporto (due rigori) nel finale.

Le prime posizioni quindi rimangono invariate, perché ha vinto anche il Cittadella (4-1 sul Boretto), mentre l’Agazzanese ha perso un po’ di terreno chiudendo sull’1-1 con l’Anzolavino. Con lo stesso risultato sono terminate anche Campagnola-Sasso Marconi e Arcetana-Nibbiano&Valtidone. Ne ha approfittato la Fidentina che si è avvicinata alla quota salvezza, rappresentata proprio dal Nibbiano, vincendo per 3-0 nel derby contro la Piccardo Traversetolo.

Ancora una caduta invece per la Modenese che ha fatto risorgere La Pieve Nonantola dopo sei sconfitte consecutive (3-0 finale per i granata). E’ uscita dalla zona play out la Vignolese che ha vinto per 2-0 in casa contro un Colorno ormai fuori dai giochi per la promozione, infine il Castelvetro si è imposto per 3-1 sul Castellana Fontana portandosi così in ottava posizione e lasciando i piacentini inguaiati in zona retrocessione diretta.