Eccellenza, Girone A: Virtus ancora in vetta

Rimane in vetta da sola la Virtus Castelfranco che ieri ha vinto nel derby in casa del Castelvetro per 1-0. Ha vinto anche il Borgo San Donnino dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa: a Fidenza contro il Nibbiano&Valtidone è terminata 5-3 con una doppietta nel finale per i parmensi.

Vittoria anche per il Cittadella Vis Modena in casa nel big match contro il Colorno e tre punti anche per l’Agazzanese sul campo del Campagnola. Non sono cambiate quindi le posizioni delle prime quattro. E’ rimasto indietro ancora una volta invece il Colorno che è stato raggiunto da La Pieve Nonantola che ieri ha terminato a reti inviolate il match casalingo contro l’Anzolavino.

Si è riavvicinata la Piccardo Traversetolo che ha vinto per 4-2 in casa del Castellana Fontana, mentre il Real Formigine ha avuto un battuta d’arresto nel derby sul campo della Vignolese che si è portata così a soli due punti dalla salvezza.

E’ uscita per la prima volta dalla zona play out invece la Modenese dopo la vittoria nello scontro diretto in casa del Boretto. Un punto a testa invece per Arcetana e Fidentina che lottano ancora per cercare di portarsi in salvo. Anche Rolo e Sasso Marconi hanno pareggiato rimanendo così a metà classifica.