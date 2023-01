Eccellenza, Girone A: solo pari per il Citta, vittoria 'last minute' per la Virtus

Continua il testa a testa tra Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza. Entrambe però hanno vinto all’ultimo secondo rispettivamente contro Modenese e La Pieve Nonantola nella prima partita del 2023. Rallentano invece le inseguitrici che non vanno oltre l’1-1: il Cittadella nell’anticipo del sabato ha pareggiato con il Sasso Marconi, mentre l’Agazzanese ieri ha trovato solo un punto in casa della Vignolese.

Vittoria in rimonta del Real Formigine sulla Piccardo Traversetolo che ha perso di nuovo la scia delle prime, così come il Colorno che ha aperto l’anno con una sconfitta in casa di un ottimo Castelvetro. Negli scontri salvezza ad esultare è stata l’Arcetana che ha battuto per 4-2 l’Anzolavino. Anche la Fidentina ha messo in cascina tre punti d’oro vincendo a Campagnola; continua la risalita anche del Boretto che ha vinto di misura contro il Castellana Fontana. Infine il Rolo si è imposto sul Nibbiano&Valtidone che non riesce a uscire dalla zona play out.