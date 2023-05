Eccellenza, Girone A: la stagione prosegue solo per la Modenese

Chiusa la stagione delle modenesi del Girone A di Eccellenza per quanto riguarda la regular season conclusa ieri con alcune soddisfazioni e anche tanto rammarico. Il Cittadella infatti non è riuscito nel tentativo di conquistare i play off, dunque non avrà possibilità di promozione in Serie D nonostante il terzo posto. Ieri gli uomini di Paraluppi sono stati sconfitti dalla Virtus Castelfranco che dopo tanti mesi in vetta ha avuto poi in crollo dalla metà del campionato, scivolando al quarto posto e chiudendo però con una vittoria.

Vittoria finale anche per il Real Formigine sul campo del Campagnola e sesta posizione conquistata. Pareggi per Castelvetro, Fidentina e La Pieve Nonantola, tutte salve già da settimane, anche se deluse da questo campionato in cui non sono mai state protagoniste come speravano ad inizio anno. Discorso a parte per la Modenese che dovrà giocarsi i play out, raggiunti comunque con grande fatica, contro il Boretto. Se i gialloblù dovessero vincere la gara secca, tutte le modenesi sarebbero confermate anche per la prossima stagione in Eccellenza.