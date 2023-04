Eccellenza, Girone A: Citta ad un passo dal secondo posto, la Virtus scivola

Il Borgo San Donnino si concede ancora una sconfitta dopo la vittoria del campionato e la promozione in Serie D: ad approfittarne è il Colorno che vince nonostante non abbia più grandi obiettivi. Rimane ancora calda la lotta per il secondo posto dove il Cittadella è rimasto dopo la vittoria contro l’Anzolavino già retrocesso.

Ad un punto e in agguato c’è però l’Agazzanese che ha vinto a sua volta sul campo de La Pieve Nonantola che torna ad inguaiarsi a sole due giornate dalla fine rischiando i play out che attualmente però si giocherebbero solo tra Modenese ed Arcetana, con i gialloblù che hanno perso in casa della Piccardo, mentre i biancoverdi hanno vinto contro il Real Formigine e hanno raggiunto il Boretto a 37 punti.

I reggiani hanno infatti trovato solo un pareggio contro il Sasso Marconi. La Vignolese si è chiamata definitivamente fuori dai guai vincendo sul campo del fanalino di coda Campagnola. Anche in Nibbiano&Valtidone è ormai salvo dopo la vittoria contro il Castellana Fontana che ha ancora pochissime speranze di raggiungere almeno i play out.

La Fidentina non si ferma più: ieri ha vinto anche in casa del Castelvetro in rimonta, ma entrambe le squadre sono ormai salve e senza obiettivi. Infine la Virtus Castelfranco ha perso il treno del secondo posto pareggiando a reti inviolate in casa del Rolo.