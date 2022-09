Eccellenza, Girone A: Virtus Castelfranco sola al comando, il Citta rimane indietro

E’ cambiato tutto dopo la giornata di ieri in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza: dove prima c’erano quattro squadre a punteggio pieno, ora ne è rimasta solo una ed è la Virtus Castelfranco che si è imposta ieri con un netto 5-3 in casa dell’Agazzanese, portandosi così a 15 punti, mentre Cittadella e Borgo San Donnino sono rimaste indietro di due punti dopo aver pareggiato tra loro per 1-1 nel big match di giornata.

A dodici è rimasto invece il Colorno che ha perso in casa del Real Formigine, facendosi così avvicinare dai verdeblù che ora sono ad un solo punto dai gialloverdi. A dieci punti è rimasta l’Agazzanese che è stata raggiunta dal Castelvetro, ieri vincente per 2-0 in casa contro il Boretto che è fermo a soli due punti. A 10 è salito anche il Rolo che ha battuto la Piccardo Traversetolo, sfortunata in questo avvio di stagione e ancora ferma a tre punti.

E’ tornato alla vittoria il Nibbiano&Valtidone che vincendo a Campagnola ha superato i rosanero in classifica portandosi a sette punti. Ancora in difficoltà la Fidentina che è stata beffata al 95’ dall’Anzolavino e ha conquistato solo un punto, il terzo della stagione, ma i guai veri sono nei fondi della classifica dove la Vignolese ha perso ancora, battuta dal Sasso Marconi, ed è rimasta ad un solo punto.

Ferma ad un punto anche la Modenese che ha perso lo scontro diretto contro l’Arcetana e a farne le spese sono stati in serata mister Paganelli e il ds Buttitta, esonerati dopo quattro sconfitte e un pareggio. Ultimo ad un punto anche il Castellana Fontana che ieri ha perso l’altro scontro diretto per la salvezza di giornata, quello contro un’ottima La Pieve Nonantola che di misura si è aggiudicata tre punti fondamentali.