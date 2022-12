Eccellenza, Girone A: Virtus di nuovo sola in vetta, bene la Modenese

Nibbiano&Valtidone-Castellana Fontana, in programma nell’anticipo di sabato, è stata rinviata per le condizioni del campo. Dunque nella parte bassa della classifica potrebbe cambiare qualcosa. Ad oggi però, dopo il diciassettesimo turno del Girone A di Eccellenza, il Campagnola è sicuramente ultimo in classifica dopo la sconfitta nella scontro diretto in casa della Vignolese che si è portata a due punti dalla salvezza.

Ha vinto ancora il Boretto che si è portato momentaneamente in terzultima posizione conquistando tre punti pesanti sul campo del Sasso Marconi. Ha provato a muovere un po’ la classifica con un punticino la Fidentina, pari senza reti in casa contro il Castelvetro che rimane a metà classifica. Vittoria importante tra le mura amiche per la Modenese che si è imposta sulla Piccardo Traversetolo, fermandone una bella striscia positiva.

Ottimo il punto guadagnato dalla sestultima, l’Anzolavino, che in casa ha bloccato sullo 0-0 il Cittadella Vis Modena; quest’ultimo non ha potuto così approfittare del passo falso del Borgo San Donnino che ha perso nel big match in casa di un ottimo Colorno (gialloverdi di nuovo vicinissimi alle prime).

Pareggio anche per l’Agazzanese che è rimasta ferma sullo 0-0 in casa contro La Pieve Nonantola che è una rivelazione di questo campionato da neopromossa. E’ tornata alla vittoria la Virtus Castelfranco che si è ripresa la vetta in solitaria con i tre punti conquistati contro il Rolo. Infine il Real Formigine ha interrotto la serie di risultati utili perdendo in casa dell’Arcetana che si è così allontanata dalla zona play out.