Eccellenza, Girone A: SanMichelese riposa, Modenese domani in anticipo

Due anticipi in programma per la decima giornata del Girone A di Eccellenza: domani alle 14, 30 in campo il fanalino di coda Bibbiano San Polo contro l’Arcetana che galleggia appena sopra alla zona Play Out dopo il pareggio ottenuto contro la Modenese che sarà protagonista del secondo anticipo di giornata contro un Campagnola in ottima forma che domenica scorsa ha battuto per 2-0 il Salsomaggiore.

I gialloblù parmensi scenderanno in campo domenica alle 14,30, in contemporanea con tutte le altre squadre, e ospiteranno il Rolo che rientra dal turno di riposo nel corso del quale ha perso la testa della classifica. A soffiargliela è stato il Cittadella Vis Modena che ha vinto per 3-2 contro il Felino e che domenica andrà in trasferta in casa dei verdeblù del Real Formigine, scossi dopo la batosta subita in casa del Colorno domenica scorsa (4-0).Quest’ultimo darà vita al derby parmense andando in casa di una Fidentina che procede a risultati altalenanti e che nella nona giornata ha vinto per 3-2 sul campo della SanMichelese che questo weekend riposerà.

Il Felino e l’Agazzanese si sfideranno per uno scontro salvezza da non sbagliare, mentre la Piccardo, che sta risalendo la classifica e che arriva da una vittoria per 3-0 sul Bibbiano, andrà in casa di una delusa (fino a questo momento) del campionato, ovvero il Nibbiano&Valtidone che è fermo a dieci punti e naviga in acque poco sicure nonostante i favori dei pronostici ad inizio campionato.