Eccellenza, Girone A: domani in campo SanMichelese e Real Formigine

Si chiude domani il recupero della diciassettesima giornata del Girone A di Eccellenza che è stato spezzettato nell’arco della settimana. Mercoledì Modenese e Fidentina hanno pareggiato per 1-1, mentre il Rolo ha subito ancora un poker, questa volta dal Colorno che si era portato momentaneamente alla vetta della classifica e che oggi è stata risorpassati dal Cittadella che ha vinto in casa del Campagnola.

Sempre questo pomeriggio il Felino ha conquistato un punticino importante in ottica salvezza fermando sullo 0-0 il Nibbiano&Valtidone che non è riuscito a raggiungere i gialloverdi di Parma. Domani alle 14,30 le ultime tre gare vedranno il Real Formigine sul campo del fanalino di coda Bibbiano San Polo, la SanMichelese in cerca di punti salvezza in casa del Salsomaggiore che è sestultimo a distanza di sicurezza dal Campagnola quintultimo e l’Arcetana nel match casalingo contro l’Agazzanese.