Eccellenza, Girone A: domani si torna in campo, il Citta ospita l'Agazzanese

Torna in campo il Girone A di Eccellenza, il primo a ripartire insieme ad alcuni recuperi del girone C. Le partite sono previste per le 14,30 su tutti i campi, con la capolista Cittadella che vuole riprendere bene dopo la vittoria ottenuta contro l’Arcetana ormai un mese e mezzo fa; i modenesi arrivavano da un periodo poco brillante e cercheranno di dare seguito ai tre punti ottenuti contro i reggiani ospitando i piacentini dell’Agazzanese che non hanno una bella situazione di classifica e che prima della sosta avevano perso in casa contro la Piccardo Traversetolo.

Quest’ultima, in corsa per cercare di raggiungere la vetta, dovrà affrontare una delle partite di cartello di giornata, il derby in casa del Colorno che dopo un avvio poco convincente si è portato nelle prime posizioni proprio al pari dei dei gialloneri. Partita dall’esito tutt’altro che certo sarà anche quella che si giocherà a nel piacentino tra la quinta in classifica, il Nibbiano&Valtidone e la Modenese che è staccata dagli avversari di soli tre punti e che è una sorpresa di questa stagione.

Il Rolo invece dovrà difendere il secondo posto in classifica andando sul campo del Real Formigine che ha già giocato la scorsa settimana nel recupero contro il Nibbiano, perdendo la sfida, e che si trova ora a metà classifica. La Fidentina, pari punti con i verdeblù modenesi, cercherà di conquistare posizioni nel match contro il Campagnola che si trova al quintultimo posto, a sette punti dalla salvezza diretta.

Nove sono invece i punti che separano la SanMichelese dalla salvezza e l’obiettivo dei bianconeri è per il momento quello di sorpassare i reggiani rosanero giocando contro l’Arcetana che si è dimostrata in crescita nell’ultimo periodo dopo una partenza fatta di alti e bassi. Infine andrà in scena il derby tra Felino e Salsomaggiore, con i padroni di casa che dal penultimo posto cercano punti per rifarsi e scalare qualche posizione, mentre i gialloblù sono a metà classifica avendo avuto qualche risultato negativo, ma stanno viaggiando a gonfie vele in Coppa Italia. Riposa il fanalino di coda Bibbiano San Polo.