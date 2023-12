Calcio, Eccellenza: brutto infortunio per l'ex Modena Simone Gozzi

Brutto infortunio questo pomeriggio per l’ex canarino Simone Gozzi, in gialloblù per tante stagioni anche se in tre momenti diversi della storia del Modena. Da un paio di anni il terzino gioca nei dilettanti dove ha militato in Serie D con la Correggese e il Lentigione e ora è protagonista in Eccellenza con il Terre di Castelli, squadra nata dalla fusione di Castelvetro e Vignolese, con Ballotta come Presidente e Domizzi come allenatore.

Oggi si è tenuto il big match del Girone A di Eccellenza in cui si sono sfidati proprio i nerooro del Terre di Castelli e i biancoblù della Cittadella Vis Modena e al 22’ Gozzi è stato vittima di un brutto infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo uno scontro di gioco in cui ha rimediato la rottura di uno zigomo. Si prospetta quindi un Natale doloroso per l’ex canarino.