Eccellenza, La Pieve Nonantola e Barbi si lasciano dopo 4 anni

La Pieve Nonantola “divorzia” da mister Barbi dopo quattro anni di matrimonio assolutamente prolifero. Insieme infatti, si è arrivati alla promozione in Eccellenza e in questa stagione anche al mantenimento della categoria dopo una grande prima parte di stagione e qualche grossa difficoltà nel girone di ritorno. L’obiettivo comunque è stato centrato. Ora le strade si divideranno. Ecco il comunicato della società:

‘Comunichiamo ufficialmente che si dividono le strade con mister Andrea Barbi. Ringraziamo di cuore Andrea per aver passato con noi quattro anni indimenticabili e per aver scritto, tassello dopo tassello, una nuova storia granata. Le parole del Presidente, Matteo Masetti: “Un abbraccio ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, Andrea. Allenatore preparato ed innovativo, una persona cordiale con tutti e capace di inserirsi in un ambiente nuovo in maniera perfetta. Grazie per le vittorie e le tante soddisfazioni che abbiamo condiviso insieme in questi anni”. È stato bellissimo, Grazie Mister’