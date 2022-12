Eccellenza, Girone A: le pagelle delle modenesi, La Pieve la migliore

Siamo ormai alla fine dell’anno e il Girone A di Eccellenza ha finito il girone di andata, anzi, ha giocato già anche la prima del girone di ritorno. Ecco le pagelle delle modenesi:

VIRTUS CASTELFRANCO 7.5 - Mezzo voto in meno per la serie di tre sconfitte consecutive dopo una lunga serie di vittorie che avevano proiettati i biancogialli solissimi in vetta alla classifica. Ora si sono fatti sotto Borgo San Donnino, Cittadella e Agazzanese, ma la forza della Virtus è stata nel rispondere presente, mantenendo la vetta, anche se ultimamente condivisa, per venti giornate.

CITTADELLA 7 - Dopo la promozione sfiorata lo scorso anno, la Cittadella è ripartita a spron battuto in questa stagione, ma ha avuto alcuni scivoloni che non le hanno permesso di stare in testa alla classifica. Il girone è sicuramente molto competitivo, ma nel nuovo anno si dovrà sbagliare meno possibile.

REAL FORMIGINE 7 - Migliora nella continuità rispetto allo scorso anno e rimane sempre alle spalle delle potenze del campionato. Mette in difficoltà qualsiasi avversario.

LA PIEVE NONANTOLA 8 - Neopromossa dopo un’annata spettacolare e subito protagonista anche nella serie superiore. Chiude il 2022 all’ottavo posto dopo aver ottenuto bellissime vittorie, ben nove, e solo quattro sconfitte. Avanti così.

MODENESE 6.5 - Partenza da incubo per i gialloblù che sono stati per lungo tempo in coda alla classifica senza riuscire a conquistare punti. Cambio in panchina e tanta determinazione hanno portato poi la squadra ad uscire persino dalla zona play out nelle ultime partite.

CASTELVETRO 5.5 - Partito con altre ambizioni, ha continuato la storia dell’anno scorso con risultati troppo altalenanti per poter essere protagonista. Si è portata a metà classifica fin dalle prime giornate e nel finale dell’anno è scivolato a soli due punti dai play out. Da rivedere.

VIGNOLESE 5 - Dopo le dichiarazioni estive di obiettivi importanti, i rossoverdi si sono trovati in grande difficoltà e stanno cercando di uscire piano piano dalla zona rossa dove non si pensava certo di trovarli a questo punto del campionato.