Ha esordito con un pareggio nel derby contro il Real Formigine la Modenese di mister Fontana. Domenica arriva una sfida difficile sul campo dei parmensi della Fidentina. L’allenatore ha presentato così la partita: “Domenica scorsa abbiamo disputato una buona partita partendo un po’ contratti nei primi minuti in cui abbiamo anche rischiato. Abbiamo fatto fatica nel disimpegno e ad uscire palla al piede, forse sentivamo anche un po’ la partita. Col tempo abbiamo preso campo piano piano trovando il vantaggio, in maniera particolare abbiamo subito il pareggio ma eravamo già in partita e abbiamo anche sbagliato un rigore. Nella ripresa siamo usciti con la voglia di fare la partita, ma siamo andati subito in svantaggio da calcio piazzato. Non ci siamo disuniti e abbiamo creato tante occasioni riuscendo a pareggiare. Ci hanno poi annullato due gol e nel finale abbiamo sbagliato tante ottime occasioni e non abbiamo portato a casa i tre punti che a livello di gioco avremmo meritato, ma è comunque un buon segnale per le prossime partite. Rispetto alla Coppa Italia siamo cresciuti molto, sia fisicamente che a livello di gioco. Dobbiamo continuare così, è solo l’inizio e domenica a Fidenza ci aspetta una partita difficile contro una squadra molto competitiva, ma andiamo là con grande consapevolezza. Io dico sempre ai miei ragazzi di non accontentarsi mai, sappiamo che la Fidentina aggredisce con attaccanti rapidi e hanno allestito la squadra per fare molto bene. Noi cercheremo i punti e avremo lo stesso atteggiamento di domenica scorsa cercando di essere più cinici in zona gol”.